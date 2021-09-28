Более 21 тонны бельгийских груш уничтожили в Себеже

16:29, 28 сентября 2021, ПАИ

27 сентября на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже под контролем сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» механическим путем уничтожено 21,6 тонны бельгийских груш. Фрукты были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

24 сентября в Себежском районе сотрудниками Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ по Псковской области было остановлено автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов продукции без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение.

Инспектор и обнаружил груши. На упаковках с фруктами присутствовали многочисленные срывы маркировки. Однако на некоторой части товара были обнаружены целые маркировочные этикетки с указанием страны происхождения – Бельгия, экспортёра – Эстония и импортёра – Республика Беларусь.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.