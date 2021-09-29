Видео: Мультик, деньги, топоры – как проводит лето в пушкиногорской деревне известный художник Игорь Шаймарданов

10:07, 29 сентября 2021, ПАИ

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов не лето и начало осени приезжает в Пушкинские Горы. Его работы хорошо известны в России и за рубежом, главная тема творчества Шаймарданова – неформальные пушкинские сюжеты.

Недалеко от усадьбы музея-заповедника он недавно купил деревенский домик, превратив его в дачу. В новом месте отдыха художник пишет новые картины, которые успешно продает.

В интервью ПАИ он поделился своим взглядом на ценообразование в живописи, показал, как обустраивает деревенский быт, и раскрыл детали нового анимационного проекта «МультПушкин».