Видео: Мультик, деньги, топоры – как проводит лето в пушкиногорской деревне известный художник Игорь Шаймарданов
Член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов не лето и начало осени приезжает в Пушкинские Горы. Его работы хорошо известны в России и за рубежом, главная тема творчества Шаймарданова – неформальные пушкинские сюжеты.
Недалеко от усадьбы музея-заповедника он недавно купил деревенский домик, превратив его в дачу. В новом месте отдыха художник пишет новые картины, которые успешно продает.
В интервью ПАИ он поделился своим взглядом на ценообразование в живописи, показал, как обустраивает деревенский быт, и раскрыл детали нового анимационного проекта «МультПушкин».
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Видео: Мультик, деньги, топоры – как проводит лето в пушкиногорской деревне известный художник Игорь Шаймарданов