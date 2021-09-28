Грузовик воспламенился на 258-м км трассы Псков – Санкт-Петербург

17:55, 28 сентября 2021, ПАИ

В 11:30 поступило сообщение о возгорании транспортного средства на 258-м км трассы Р-23.



Фото: газета "Струги"

Фото: газета "Струги"

Фото: газета "Струги"

Фото: газета "Струги"

Фото: газета "Струги"

Фото: газета "Струги"

Фото: газета "Струги"







Произошло возгорание прицепа грузового автомобиля, перевозившего продукты. Пострадавших на месте нет, сообщила пресс-служба МЧС по Псковской области.

Предварительной причиной возгорания назвали неисправность тормозной системы полуприцепа.

Обстоятельства выясняются.