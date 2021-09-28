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Общество

Грузовик воспламенился на 258-м км трассы Псков – Санкт-Петербург

Фото: газета "Струги"

В 11:30 поступило сообщение о возгорании транспортного средства на 258-м км трассы Р-23.

  • Грузовик воспламенился на 258 км трассы Псков-Санкт-Петербург
    Фото: газета "Струги"
  • Грузовик воспламенился на 258 км трассы Псков-Санкт-Петербург
    Фото: газета "Струги"
  • Грузовик воспламенился на 258 км трассы Псков-Санкт-Петербург
    Фото: газета "Струги"
  • Грузовик воспламенился на 258 км трассы Псков-Санкт-Петербург
    Фото: газета "Струги"

Произошло возгорание прицепа грузового автомобиля, перевозившего продукты. Пострадавших на месте нет, сообщила пресс-служба МЧС по Псковской области.

Предварительной причиной возгорания назвали неисправность тормозной системы полуприцепа.

Обстоятельства выясняются.

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