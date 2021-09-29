График вывоза сеток ПЭТ в Бежаницком районе изменится с 1 октября

12:15, 29 сентября 2021, ПАИ

В Бежаницком районе с 1 октября вносятся изменения в график вывоза сеток ПЭТ, сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Вывоз сеток ПЭТ в Бежаницах по адресам: улица Дружбы, 15, улица Дружбы, 7а, улица Дружбы, 56, улица Советская, 90, улица Советская, 28 с 1 октября 2021 года будет осуществляться во второй и четвертый вторник месяца.