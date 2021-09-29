График вывоза ТКО изменится в Новоржевском районе с 1 октября
С 1 октября в Новоржевском районе изменится график вывоза ТКО, сообщили в пресс-службе «Экопрома».
С этого дня мешковой сбор будет осуществляться в следующих населенных пунктах:
Горка и Климово (второй и четвертый вторник месяца);
Воронкова Нива, Устиново, Батково, Лукино, Задолжье, Муровичи, Залог, Ладино (первый и третий четверг месяца);
Залужье, Глухово, Лунино, Яконово, Карузы, Гридино (первый и третий вторник месяца);
Кудяево (второй и четвертый понедельник месяца).
С 1 октября вывоз ТКО контейнерного и мешкового сбора будет осуществляться в деревнях Стехново и Осинкино по графику во второй и четвертый понедельник месяца. В деревнях Стёхово, Соболицы и Губкино – во второй и четвертый понедельник месяца (мешковой сбор).
Кроме того, с 1 октября в первый и третий четверг месяца мешковой сбор будет осуществляться в населенных пунктах сельского поселения «Вехнянская волость»: Канашовка, Ягупово, Свистогузово и Лябино.
В Новоржеве объединятся контейнерные площадки:
Улица Псковская, 14, улица Псковская, 10, улица Псковская, 9, 13 в одну КП – улица Псковская, 10 – 1,1м3 - три контейнера – понедельник, пятница еженедельно;
Улица Медицинская, 15 и Рабоче-Крестьянская, 50а в одну КП – улица Медицинская, 15 - 1,1м3 - два контейнера – понедельник, пятница еженедельно;
Улица Пушкина, 152 и улица Пушкина, 150Б в одну КП – улица Пушкина, 152 - 1,1м3 – два контейнера – понедельник, пятница еженедельно.
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