График вывоза ТКО изменится в Новоржевском районе с 1 октября

12:38, 29 сентября 2021, ПАИ

С 1 октября в Новоржевском районе изменится график вывоза ТКО, сообщили в пресс-службе «Экопрома».

С этого дня мешковой сбор будет осуществляться в следующих населенных пунктах:

Горка и Климово (второй и четвертый вторник месяца);

Воронкова Нива, Устиново, Батково, Лукино, Задолжье, Муровичи, Залог, Ладино (первый и третий четверг месяца);

Залужье, Глухово, Лунино, Яконово, Карузы, Гридино (первый и третий вторник месяца);

Кудяево (второй и четвертый понедельник месяца).

С 1 октября вывоз ТКО контейнерного и мешкового сбора будет осуществляться в деревнях Стехново и Осинкино по графику во второй и четвертый понедельник месяца. В деревнях Стёхово, Соболицы и Губкино – во второй и четвертый понедельник месяца (мешковой сбор).

Кроме того, с 1 октября в первый и третий четверг месяца мешковой сбор будет осуществляться в населенных пунктах сельского поселения «Вехнянская волость»: Канашовка, Ягупово, Свистогузово и Лябино.

В Новоржеве объединятся контейнерные площадки:

Улица Псковская, 14, улица Псковская, 10, улица Псковская, 9, 13 в одну КП – улица Псковская, 10 – 1,1м3 - три контейнера – понедельник, пятница еженедельно;

Улица Медицинская, 15 и Рабоче-Крестьянская, 50а в одну КП – улица Медицинская, 15 - 1,1м3 - два контейнера – понедельник, пятница еженедельно;

Улица Пушкина, 152 и улица Пушкина, 150Б в одну КП – улица Пушкина, 152 - 1,1м3 – два контейнера – понедельник, пятница еженедельно.