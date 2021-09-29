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Общество

В Москве начали тестировать камеры для борьбы с шумными авто

Столичный центр организации дорожного движения начал тестирование новых дорожных камер для измерения шума проезжающего транспорта по законопроекту, в котором предусмотрены штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для владельцев шумных авто, сообщили в издании «Коммерсантъ».

27 сентября комиссия Мосгордумы поддержала проект о внесении поправок в КоАП России и Москвы, а также в столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины».

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил инициатором законопроекта для борьбы с «отмороженными автомобилистами, гоняющими без глушителей и с громкой музыкой», предложив базовый штраф за несоблюдение закона в размере пяти тысяч рублей.

Замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал подробности о борьбе с нарушителями тишины. Камеры нового типа оборудованы четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами. Также будет фиксироваться не только звук, но и фото- и видеоматериал.

 

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