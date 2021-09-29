В 2022 году в России появится законодательное определение теневой занятости

14:00, 29 сентября 2021, ПАИ

Внесение изменений в законодательство РФ о трудовых отношениях планируется в первом квартале 2022 года, появится законодательное определение теневой занятости. Об этом заявил заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев на круглом столе в медиацентре ПАИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Логачева, муниципальным комиссиям субъектов Российской Федерации предоставят полномочия на проведение проверок в отношении работодателей и индивидуальных предпринимателей.

«Сейчас это делать по действующему законодательству возможно только Государственной инспекции труда. Во втором квартале 2022 года определение ответственности работодателей в случае выплаты заработной платы ниже МРОТ, внесение в законодательство выплаты работникам заработной платы только в безналичном виде – это тоже планируется в 2022 году такие изменения. Ну и также здесь есть такой момент, как стимулирование работодателей, добросовестных работодателей к выплате заработной платы, ну и в целом работодателей, что называется, в белую», - сказал Логачев.

Работа по снижению неформальной занятости в Псковской области идет с 2015 года: организована комиссия под руководством губернатора области. В состав комиссии входят ответственные работники органов исполнительной власти, Государственной инспекции труда, УМВД, Следственный комитет, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. Такие же комиссии созданы в муниципальных образованиях области. Разработан механизм работы, которая начинается с того, что проводится мониторинг деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, выявляются такие факты, информация направляется в Государственную инспекцию труда, и совместно с прокуратурой идут проверки конкретных работодателей в целях выявления таких фактов.