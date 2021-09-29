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Общество

Россельхозбанк повышает ставки по вкладам для физических лиц

Россельхозбанк повысил процентные ставки по линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,3-1,3 п.п. Максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу «Доходный» при его оформлении сроком на 4 года.

Кроме того, с 01.10.2021 РСХБ повышает ставки по пенсионному вкладу «Моё время» до 7,7% годовых при его оформлении сроком на 3 года и выплате процентов в конце срока.

«Мы традиционно разрабатываем специальные предложения с улучшенными условиями для клиентов по сберегательным продуктам. Вклад с максимальной доходностью - это хорошая основа не только для сохранения, но и приумножения собственных средств. Каждый клиент банка может легко выбрать для себя подходящий срок размещения и рассчитать сумму, которую получит по окончании срока вклада», - рассказала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.

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