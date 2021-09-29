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Культура

Замминистра культуры отметила успехи Псковской области в продвижении чтения

Псковская область уделяет большое внимание продвижению чтения и укреплению международных профессиональных связей. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в видеоприветствии, приуроченном к торжественному открытию Детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове.

Замминистра отметила, что ежегодный форум «Русский Запад», который проводится в Псковской области, собирает на одной площадке представителей книжной индустрии из Эстонии, Латвии, Польши, Белоруссии и позволяет налаживать контакты между писателями, издателями и специалистами по комплектованию. «Я желаю вам, чтобы модельная библиотека оставалась для вас постоянным источником вдохновения и стимулом к интеллектуальному развитию. И пусть каждый день, проведенный здесь, поможет вам открыть не только новое в себе, но и в целом мире», - обратилась Ольга Ярилова к псковичам.

Она также подчеркнула, что государство ежегодно увеличивает финансирование библиотек, понимая, что инвестиции в человеческий капитал — залог успешного настоящего и будущего нашей страны. Она поблагодарила всех причастных за активную работу и неравнодушие к библиотечной сфере.

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