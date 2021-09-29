Работу по модернизации библиотеки «Радуга» в Пскове оценил координатор федерального проекта

15:53, 29 сентября 2021, ПАИ

Работу по модернизации Детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове положительно оценил координатор федерального проекта по созданию модельных библиотек, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. К торжественному открытию учреждения он записал видеоприветствие, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вадим Дуда поздравил горожан с таким замечательным событием и заметил, что обретен новый взгляд на учреждение. «Вы справились с модернизацией - приятным, но таким непростым процессом совершенствования. Все ваши усилия привели к моменту, в котором мы находимся сейчас», - констатировал он. Координатор федерального проекта заметил, что сегодня библиотека — это место встречи традиций и технологий, самобытности и инноваций, прошлого и настоящего. Он обратил внимание на важность привлечения интереса детей к книгам, в том числе при помощи технологий 3D, дополненной реальности, нахождения новых идей для диалога с читателем.

«В каждом регионе в модельных библиотеках свой лидер, своя команда. Это люди, которые имеют высокую мотивацию и которые готовы брать на себя ответственность. Вы ярчайший тому пример», - сказал он работникам «Радуги».

Вадим Дуда добавил, что Псковская область является активным участником межнационального культурного диалога. «Благодаря вам, дорогие коллеги, расширяется литературная география российских читателей. На конференции «Культура приграничья» вы знакомите нас с книжными новинками Прибалтики, открываете новые имена писателей, транслируете профессиональному сообществу ценнейший опыт зарубежных коллег. От всего сердца поздравляю вас с новой эпохой в жизни библиотеки, с началом увлекательного пути», - подытожил Вадим Дуда.