В Дедовичах возвели новый автопавильон
Работники Дедовичского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» произвели замену автопавильона, расположенного на улице Комсомольской у церкви. Работы проведены в рамках адресной программы по содержанию региональных дорог. Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Коммуна» со ссылкой на Анну Васильеву, исполняющего обязанности директора Дедовичского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор».
«Не только автопавильон заменен, но и посадочная площадка приведена в нормативное состояние», – сказала она.
Поселок постепенно благоустраивается, важно, чтобы все сделанное ценили и берегли местные жители.
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