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Общество

Начался ремонт новых участков Гдовской трассы на средства дорожного нацпроекта

В Гдовском районе Псковской области стартовал ремонт новых участков автомобильной дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» благодаря дополнительной федеральной поддержке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Речь идет об отрезках трассы с 100-го по 103-й, с 103-го по 114-й км и с 132-го по 149-й км, их общая протяженность составляет более 31 км. Второй участок, который проходит через деревни Курино, Юшкино, Бешкино и Брагино, должен быть отремонтирован до 10 декабря 2021 года. Два других — до 12 августа 2022 года. В зону ремонта попадают населенные пункты Бурцовщина, Луневщина, Андронова Гора, Добручи, Дедино, Купково.

Подрядчик приступил к расчистке площадей от кустарника и деревьев, срезке асфальтобетонного покрытия, ремонту водопропускных труб и восстановлению укрепленной части обочин и виражей. Дорожникам предстоит выполнить устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из современных асфальтобетонных смесей, отремонтировать пересечения и примыкания, срезать с обочин скопившийся грунт, устранить просадки и укрепить обочины смесью щебня, песка и гравия.

Запланирован также ремонт автобусных остановок: будут обустроены остановочные и посадочные площадки с пандусами и тротуарами, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

На 101-ом км дороги находится мост через реку Куну. Его также приведут в нормативное состояние. Контракт предусматривает устройство межбалочных швов пролетного строения, выравнивающего слоя бетона мостового полотна, гидроизоляции и защитного слоя бетона, деформационных швов, ремонт бетонных поверхностей балок и опор, замену асфальтобетонного покрытия на мосту и на подходах к нему, установку барьерного и перильного ограждения, устройство водоотводных сооружений, укрепление конусов.

На заключительном этапе будут восстановлены сигнальные столбики вдоль дороги, нанесена разметка термопластиком и краской.

Общая стоимость ремонта составляет более 582 млн рублей. Гарантийные обязательства подрядчика продлятся от 2 до 8 лет в зависимости от вида работ.

Заказчиком ремонта дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядная организация — АО «АБЗ-Дорстрой».

Автомобильная дорога Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье относится к 3-й категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Благодаря нацпроекту ее поэтапно приводят к нормативу: в 2019 году обновлено 23,2 км, в 2020 году — 31,6 км, в 2021 году уже отремонтировано 22,2 км, продолжаются работы на участке 7,3 км. Планируется, что к 2024 году дорога будет приведена в порядок на всем ее протяжении на территории региона и станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23.

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