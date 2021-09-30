Торги по продаже арестованного имущества пройдут в Псковской области 13 октября

16:05, 30 сентября 2021, ПАИ

Торги арестованного судебными приставами имущества, проводящиеся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, пройдут 13 октября в 10:00, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Заявленные на торги лоты:

- Квартира в Острове площадью 55,4 кв. м. Начальная цена продажи – 531 760 рублей. Сумма задатка – 26 588 рублей, шаг аукциона – 6 000 рублей;

- Квартира в Пскове площадью 62,3 кв. м. Начальная цена продажи – 1 753 600 рублей. Сумма задатка – 87 680 рублей, шаг аукциона – 18 000 рублей;

- Квартира в Тямше площадью 17,2 кв. м. Начальная цена продажи – 313 600 рублей. Сумма задатка – 15 680 рублей, шаг аукциона – 4 000 рублей;

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 8 октября в 23:59.

Все торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте, на сайте электронной торговой площадки, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Конная, 10, тел. 8(8112)33-10-45 (доб.204) по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (пятница и предпраздничные дни с 09:00 до 13:00), перерыв с 13 до 14 часов.