Девушка погибла под колесами автомобиля в Псковском районе
ДТП произошло на трассе Псков-Гдов у деревни Струково Псковского района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Водитель автомобиля ТагАз сбил девушку-пешехода, по предварительным данным, двигающуюся по проезжей части.
В результате ДТП погибла на месте, прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, аварийно-спасательная служба. Все обстоятельства трагедии и личность погибшей выясняются
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