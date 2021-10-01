О погоде в апреле судили по сегодняшнему дню

07:44, 01 октября 2021, ПАИ

1 октября (18 сентября по старому стилю) православная церковь отмечает память двух мучениц — Софии и Ирины (Арины), живших в Египте в III веке. Они были казнены во времена императора Аврелиана, пишет calend.ru.

В этот день было принято заниматься сборами шиповника и сушить его. Плоды шиповника использовали в кулинарных и лечебных целях. Из него готовили витаминные напитки, а также варили варенье, кисель, желе, повидло и мармелад.

На Арину наблюдали за журавлями, и если они начинали улетать в теплые края, то на Покров Богородицы ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день не видели, то до Артемьева дня мороза не ждали. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали: «Колесом дорога!» — чтобы они по весне вернулись домой.

По этому дню судили о погоде 1 апреля. Также наблюдали: если бурьяны высоки, то зимой будет много снега.