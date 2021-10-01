Видео: В школе молодых учёных ПсковГУ преподают специалисты МГУ и Саратовского госуниверситета

09:40, 01 октября 2021, ПАИ

Две недели будут продолжаться интенсивы от специалистов МГУ им. М. В. Ломоносова, Саратовского государственного технического университета, а также некоторых федеральных научно-исследовательских центров в Школе молодых учёных ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Институт медицины и экспериментальной биологии проводит такую школу второй год подряд. Проект поддержан Российским научным фондом. Шанс посетить лекции и практические занятия от ведущих специалистов получили студенты вуза, некоторые псковские учителя и школьники, которые отличились на олимпиадах.