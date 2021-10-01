Более 544 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:57, 01 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 017 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 544 542, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 50 606 человек, 43 300 пациентов выздоровело, 777 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.