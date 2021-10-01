Население Псковской области ежегодно сокращается на 1%

11:26, 01 октября 2021, ПАИ

Население Псковской области ежегодно сокращается на 1%, сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 октября.

По данным последней переписи, численность жителей региона сократилась на 53,2 тысячи человек. В 2010 году в Псковской области проживали 120 национальностей, преимущественно русские. 0,5% - цыгане. В Печорском районе были зарегистрированы 123 человека, причисляющих себя к сето.

Также Валентина Валиуллина сообщила, что по состоянию на 2010 год в регионе 157 тыс. мужчин и 156 тыс. женщин были в браке.