Население Псковской области ежегодно сокращается на 1%
Население Псковской области ежегодно сокращается на 1%, сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 октября.
По данным последней переписи, численность жителей региона сократилась на 53,2 тысячи человек. В 2010 году в Псковской области проживали 120 национальностей, преимущественно русские. 0,5% - цыгане. В Печорском районе были зарегистрированы 123 человека, причисляющих себя к сето.
Также Валентина Валиуллина сообщила, что по состоянию на 2010 год в регионе 157 тыс. мужчин и 156 тыс. женщин были в браке.
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