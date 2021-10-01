Псковский художник стал автором памятника на могиле Балабанова

12:27, 01 октября 2021, ПАИ

Псковский художник Александр Стройло стал автором памятника на могиле Алексея Балабанова, пишет «АиФ-Псков».

«Крест по моим эскизам установлен на могилу Алексея Балабанова на Смоленском кладбище, - рассказал Александр Стройло. – Он гранитный, на подкатном камне. Его вдова Надя Васильева сообщила мне, что он уже в процессе работы».

Отметим также, что по эскизу псковского художника установили памятный знак на месте гибели солдат 6-й роты.

«Я самый первый делал по заказу протестантского центра «Инициатива Псков». Попросили придумать памятник, и я придумал крест, который мы делали с архимандритом Зиноном, выверяли эскизы. Выковали. Я как глянул: жуть с ружьем! Теперь спустя двадцать лет, я поглядел — вполне нормально. Крестик стоит», - отметил Стройло.

Большой православный крест был установлен на Мироносицком кладбище, на месте захоронения солдат, погибших в псковских госпиталях в Первую мировую войну.

Полное интервью с псковским художником читайте на сайте «АиФ-Псков».