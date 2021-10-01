На вакцинацию против COVID-19 и гриппа приглашают великолучан
Великолукская межрайонная больница приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе медучреждения.
Вакцинация проводится в ТЦ «Апельсин» ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 17:00, технический перерыв с 14:00 по 14:30, по выходным дням с 11:00 по 14:00. Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.
Также вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах подразделений:
- Поликлиника №1 - улица Пионерская, 10;
- Поликлиника №2 – улица Дружбы, 11;
- Поликлиника №3 – Великолукский район, деревня Золотково, дом 2;
- Филиал «Куньинский» – поселок Кунья, улица Больничная, дом 26.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Записаться на вакцинацию в Великих Луках можно любым удобным способом:
- Через портал госуслуг.
- В регистратуре поликлиники 8(81153)3-82-24.
- По телефону call-центра 8(8112) 299-404.
Между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и вакцинацией против гриппа необходимо соблюдать 30-дневный интервал.
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