На вакцинацию против COVID-19 и гриппа приглашают великолучан

14:39, 01 октября 2021, ПАИ

Великолукская межрайонная больница приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе медучреждения.

Вакцинация проводится в ТЦ «Апельсин» ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 17:00, технический перерыв с 14:00 по 14:30, по выходным дням с 11:00 по 14:00. Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

Также вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах подразделений:

Поликлиника №1 - улица Пионерская, 10;

Поликлиника №2 – улица Дружбы, 11;

Поликлиника №3 – Великолукский район, деревня Золотково, дом 2;

Великолукский район, деревня Золотково, дом 2; Филиал «Куньинский» – поселок Кунья, улица Больничная, дом 26.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Записаться на вакцинацию в Великих Луках можно любым удобным способом:

Через портал госуслуг.

В регистратуре поликлиники 8(81153)3-82-24.

По телефону call-центра 8(8112) 299-404.

Между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и вакцинацией против гриппа необходимо соблюдать 30-дневный интервал.