Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На вакцинацию против COVID-19 и гриппа приглашают великолучан

Великолукская межрайонная больница приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе медучреждения.

Вакцинация проводится в ТЦ «Апельсин» ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 17:00, технический перерыв с 14:00 по 14:30, по выходным дням с 11:00 по 14:00. Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

Также вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах подразделений:

  • Поликлиника №1 - улица Пионерская, 10;
  • Поликлиника №2 – улица Дружбы, 11;
  • Поликлиника №3 Великолукский район, деревня Золотково, дом 2;
  • Филиал «Куньинский» поселок Кунья, улица Больничная, дом 26.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Записаться на вакцинацию в Великих Луках можно любым удобным способом:

  • Через портал госуслуг.
  • В регистратуре поликлиники 8(81153)3-82-24.
  • По телефону call-центра 8(8112) 299-404.

Между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и вакцинацией против гриппа необходимо соблюдать 30-дневный интервал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

01 октября 2021

«Газпром газораспределение Псков» готова к работе в осенне-зимний период
01 октября 2021

Анна Кузнецова покинула должность детского омбудсмена
01 октября 2021

Оксана Федорова поддержала инициативу по созданию фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список ЮНЕСКО
01 октября 2021

Репертуар Псковского драмтеатра скорректируют
01 октября 2021

127,5 тысячи россиян призовут в армию осенью
01 октября 2021

До 0 опустится температура в Псковской области ночью 2 октября
01 октября 2021

Проект благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
01 октября 2021

Привиться от гриппа и коронавируса псковичи могут у «Магнита» на улице Труда

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...