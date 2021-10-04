Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день архитектуры празднуют в первый понедельник октября

4 октября празднуется Всемирный день архитектуры — ежегодно в первый понедельник октября, пишет calend.ru. Он был учрежден Международным союзом архитекторов и приурочен к Всемирному дню Хабитат.

Международный союз архитекторов появился сразу после Второй мировой войны. Тогда он занимался восстановлением разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей МСА и активным участником его деятельности. Сейчас в МСА насчитывается более 120 национальных секций и более 1,3 миллиона архитекторов.

В 1950 году одна треть жителей планеты жила в городах. Через 50 лет спустя эта цифра возросла до одной второй и, по оценкам специалистов, будет продолжать увеличиваться до двух третьих (6 миллиардов) населения Земли к 2050 году.

В этот день архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день организуются выставки, фестивали и другие мероприятия. В России в преддверии празднования Дня архитектуры президент РФ издает указ о присвоении почётного звания «Народный архитектор Российской Федерации».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

04 октября 2021

Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября
03 октября 2021

Минпросвещения РФ не планирует массового закрытия школ из-за ковида
03 октября 2021

На Байконуре освятили ракету-носитель, на которой полетит актриса Юлия Пересильд
03 октября 2021

Эксперты прогнозируют аномально снежную зиму в России
03 октября 2021

Представитель Китая заявил, что в будущем мир столкнётся с «вирусом Х»
03 октября 2021

Российский борец стал чемпионом мира по спортивной борьбе
03 октября 2021

Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше
03 октября 2021

Диетолог назвала продукты, которые приводят к развитию во взрослом организме опасных заболеваний

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...