Всемирный день архитектуры празднуют в первый понедельник октября

07:19, 04 октября 2021, ПАИ

4 октября празднуется Всемирный день архитектуры — ежегодно в первый понедельник октября, пишет calend.ru. Он был учрежден Международным союзом архитекторов и приурочен к Всемирному дню Хабитат.

Международный союз архитекторов появился сразу после Второй мировой войны. Тогда он занимался восстановлением разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей МСА и активным участником его деятельности. Сейчас в МСА насчитывается более 120 национальных секций и более 1,3 миллиона архитекторов.

В 1950 году одна треть жителей планеты жила в городах. Через 50 лет спустя эта цифра возросла до одной второй и, по оценкам специалистов, будет продолжать увеличиваться до двух третьих (6 миллиардов) населения Земли к 2050 году.

В этот день архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день организуются выставки, фестивали и другие мероприятия. В России в преддверии празднования Дня архитектуры президент РФ издает указ о присвоении почётного звания «Народный архитектор Российской Федерации».