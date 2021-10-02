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Культура

Театральная студия из Новосокольников отправилась на международный конкурс в Сочи

Фото газеты «Новосокольнический край».

Образцовая театральная студия «Ливень» из Новосокольников выступит в Сочи на Международном конкурсе-фестивале «Дети России. Бархатный сезон». Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Коллектив под руководством Тамары Андреевой уже принимал участие в конкурсе. На этот раз в Сочи едут лишь два участника — Вероника Лоскутова и Матвей Новиков. Ребята имеют по два свидетельства о театральном образовании детской школы искусств. Сначала они окончили общий пятилетний курс, затем курс предпрофессиональной подготовки. 

Руководитель коллектива рассказала, что это талантливые, яркие ребята, на счету которых много побед. Юные актёры неоднократно принимали участие в фестивалях и конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Устюге, Туапсе, Абхазии, Минске.

Вниманию зрителей и жюри Вероника и Матвей представят интерактивный спектакль «Обыкновенная сказка».

Конкурс-фестиваль продлится четыре дня и позволит участникам не только побороться за победу, но и поучаствовать в мастер-классах именитых педагогов.

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