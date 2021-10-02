Мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода по прививке от коронавируса

18:15, 02 октября 2021, ПАИ

Мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода по прививке от коронавируса к социальной карте москвича, пишет ТАСС.

Мошенники звонят по телефону и представляются сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела и сообщают, что после вакцинации или получения медотвода необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, назвав пароль из СМС.

Затем злоумышленники списывают деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ.

Одной из жертв удалось сохранить свои деньги, вовремя заблокировав все карты.

Официальный сайт столичного департамента здравоохранения опубликовал разъяснение по поводу QR-кодов о вакцинации.

В сообщении властей говорится, что QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями. Такие звонки совершаются мошенниками.

Горожан, которые сталкивают с подобной ситуацией просят обращаться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные или данные карт.