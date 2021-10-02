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Общество

Специалист: Третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма перед почти всеми вариантами инфекции, передает агентство ANSA.

Специалист рассказал, что через 15 дней после введения третьей дозы препарата американской компании Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южнофриканской вариации и в 44 раза против бразильского варианта.

Он также констатировал, что при большей заразности дельта-штамма и более высокой вирусной нагрузке (более чем в тыс. раз по сравнению с другими вариантами) эффективность вакцины снижается.

Пока в Италии третью дозу вводят только пациентам с серьезными патологиями, а также самым пожилым людям и постояльцам домов престарелых. Итальянские медики, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, также требуют от медицинских властей одобрить введение третьей дозы для работников сектора, вакцинированных в начале года.

В Италии число полностью иммунизированных приближается к 80% населения в возрасте старше 12 лет.

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