ДТП с участием дикого животного произошло в Себежском районе

20:58, 02 октября 2021, ПАИ

ДТП с участием дикого животного произошло в Себежском районе, передает корреспондент газеты «Призыв».

По имеющейся информации, водитель автомобиля марки Renault Logan, передвигаясь по дороге «Толкачёво-Себеж-Заситино», в районе деревни Загады, попытался избежать столкновения с вышедшим на дорогу лесным животным – лосем.

В результате маневра водитель не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет.

В аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД МО МВД России «Себежский», МЧС и бригада скорой помощи.