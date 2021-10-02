ДТП с участием дикого животного произошло в Себежском районе
ДТП с участием дикого животного произошло в Себежском районе, передает корреспондент газеты «Призыв».
По имеющейся информации, водитель автомобиля марки Renault Logan, передвигаясь по дороге «Толкачёво-Себеж-Заситино», в районе деревни Загады, попытался избежать столкновения с вышедшим на дорогу лесным животным – лосем.
В результате маневра водитель не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет.
В аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД МО МВД России «Себежский», МЧС и бригада скорой помощи.
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