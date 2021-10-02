Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать Twitter восстановить его аккаунт
Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям, сообщило РИА Новости.
Трамп с июля судится с Facebook, Twitter и Google, требуя признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку.
Трамп располагал более чем 88 миллионами подписчиков в Twitter, но 8 января – спустя два дня после того, как его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать парламентскую сертификацию победы Джо Байдена на президентских выборах, – компания-оператор заблокировала аккаунт экс-президента. До этого Twitter неоднократно цензурировал публикации Трампа.
Дональд Трамп утверждает, что ответчик не только запретил истца на своей платформе, но и распространил ограничения на неисчислимых пользователей, которые публиковали комментарии по поводу истца.
Twitter пока не отреагировал на обращение Трампа в суд.
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