Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать Twitter восстановить его аккаунт

21:47, 02 октября 2021, ПАИ

Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям, сообщило РИА Новости.

Трамп с июля судится с Facebook, Twitter и Google, требуя признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку.

Трамп располагал более чем 88 миллионами подписчиков в Twitter, но 8 января – спустя два дня после того, как его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать парламентскую сертификацию победы Джо Байдена на президентских выборах, – компания-оператор заблокировала аккаунт экс-президента. До этого Twitter неоднократно цензурировал публикации Трампа.

Дональд Трамп утверждает, что ответчик не только запретил истца на своей платформе, но и распространил ограничения на неисчислимых пользователей, которые публиковали комментарии по поводу истца.

Twitter пока не отреагировал на обращение Трампа в суд.