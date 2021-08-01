Мтежские бакланы наступают. Часть II

14:38, 03 октября 2021, ПАИ

Наш колумнист Николай Бесклёвный продолжает рассказ о своём путешестввии на полуостров Мтеж. Первую часть истории можно прочитать здесь.

Много интересного можно было наблюдать в этих путешествиях на полустров Мтеж. Встретили удивительных уток, которые во множестве сидят на ветках мтежевских сухих деревьев. После первого знакомства с ними мы почему-то твёрдо уверовали, что эти утки называются шилохвостью. Именно на Мтеже их ну очень много. А в этот раз ранним утром от увиденного мы со Стасом и вовсе в шоке оказались. С восходом солнца эти чёрные птицы с запада на восток пролетали точно над нами. Вы не поверите, но от той картины даже жуть взяла.

Во-первых, столько много и вместе я их никогда не видел. Они и косяками, и бесформенными стаями летели, летели и слева, и справа, и строго над нами. Казалось, им конца и края не будет.

Во-вторых, они чёрные и летели целеустремлённо на высоте метров пятьдесят. И молча! У меня, и у Стаса одновременно вырвалось: «Немцы!» Очень это было похоже на армаду немецких самолётов в грозное раннее утро первого дня Великой Отечественной войны, знакомую нам по документальным кадрам кинохроники тех времён. Сколько же их там? Тысячи! Часть из них огромными стаями сидела на воде, часть более мелкими группами летела в обратном направлении. А самые любопытные картинки – это как они летают над самой водой. Наверное, многие водоплавающие птицы используют свойство и способность уплотнять воздух и держаться на этой «подушке», но именно у этих птиц получается лучше всех. Самолётостроители давно заметили эту особенность и переняли её у природы, заставляя огромные экранопланы уверенно парить над водой.

Орнитологи беспокоятся

Меня очень взволновало просто несчётное количество чёрных птиц. Откуда эта армада появилась? И куда и зачем она летела? Начал интересоваться, заглянул в умные книжки, позвонил орнитологам. И оказывается, что не шилохвость и не утки это вовсе, а большие бакланы атлантические. Живут они по берегам озёр, питаются преимущественно рыбой. И каждому баклану ежедневно необходимо съедать около пятисот-восьмисот граммов рыбы. И где же на такую орду столько рыбы напастись?

«Нас серьёзно беспокоит быстрое и повсеместное распространение бакланов атлантических в Псковской области, – сообщил старший научный сотрудник Себежского национального парка Сергей Анатольевич Фетисов. – В национальном парке в настоящее время существуют две огромные колонии бакланов, представляющие собой опасность для обитателей наших рек, озёр и болот. Они очень прожорливы и могут быстро уничтожить полностью некоторые виды ихтиофауны (совокупность рыб в отдельных водоёмах). Но никаких мер регулирования мы принять не можем. Закон не позволяет на особо охраняемых природных территориях производить ни отстрел, ни отлов, ни применить какие-то другие меры. На полуострове Мтеж колонии бакланов, пожалуй, самые большие по численности, и поселились они там давно. Бакланы продолжают наступать, и два года назад их колонии появились и на самолвовских островах Тёплого озера (острова Городец, Озолец, Станок и другие более мелкие острова). Я их изучаю уже не один десяток лет, почитайте мои работы».

От вида редкого до регулярно гнездящегося — за 70 лет

Почитал… Это нашествие! Именно такое сложилось впечатление от прочитанного. Судите сами. Не было у нас бакланов. Первое упоминание об одиночном большом баклане на Псковщине относится к 1893 году, и до середины ХХ века учёные считали его редким залётным видом. В 70–80-х годах прошлого века оценка статуса баклана изменилась – его стали относить к редким пролётным видам. 9 мая 1998 года охотовед В. А. Васильев видел сразу семь бакланов, сидевших на дереве на острове Городец, что в Тёплом озере.

По наблюдениям егерей, охотников, рыболовов, в начале 2000-х годов бакланы стали появляться небольшими группами (не более 10 особей) на водоёмах западной части Псковской области, в том числе на территории национального парка «Себежский», в дельте реки Великой, на восточном побережье Псковско-Чудского озера. Бакланы в этих местах стали надолго задерживаться, но не гнездились. Первые гнёзда бакланов были обнаружены в 2005 году на одном из островов Себежского озера.

Первое массовое скопление бакланов в количестве около 200 экземпляров было замечено в июле 2007 года на одном из островов озера Свибло (СНП). В последующие годы огромные колонии (от 50 экземпляров и до несчётного количества, как в нашем случае на Мтеже) больших бакланов стали встречаться регулярно на водоёмах западной части Псковской области. Большой баклан перестал быть у нас залётным и является теперь регулярно мигрирующим и гнездящимся видом. А с 2018 года — ещё и «случайно зимующим» видом.

Скорость заселения псковских территорий большими бакланами и их размножение угрожающие. И не только учёные-орнитологи бьют тревогу. «Рыбаков давно беспокоят масштабы этой проблемы, — подтвердил серьёзность вопроса председатель Ассоциации псковских рыболовов «Псковрыбхоз» Юрий Пушкарь. — И не только наших, но и эстонских. С такими темпами распространения «чудских пеликанов» ещё десяток лет — и рыбы в Псковско-Чудском озере останется только для пропитания бакланов. Орнитологам и ихтиологам давно пора собраться вместе и выработать серьёзное решение по регулированию этого вида рыбоядных птиц. Мало того что бакланы поедают ежегодно сотни тонн рыбы, так они ещё являются переносчиками и распространителями многих вредных болезней рыб. А это ещё большая проблема, и откладывать её решение никак нельзя».

Кстати, в Карелии на Ладожском озере, куда также добрались полчища атлантических бакланов, учёные, изучая болезни, переносимые этими птицами, отметили пять видов паразитов, четыре из которых выделены впервые.

Большой баклан, относится к отряду пеликанообразных. Вес – до 3 кг, размах крыльев – до 1,5 м, ныряет на глубину до 4 м, задерживается под водой до 40 секунд. Создают постоянные пары, откладывают по 3-6 яиц, продолжительность жизни – около 18 лет. На кормёжку вылетает дважды в течение дня, в среднем за сутки съедает до 0,8 кг рыбы. Ловить предпочитает рыбу размером 15-20 см, рыба составляет примерно 90 % от общего рациона. Наносит большой вред рыбному хозяйству, особенно на рыборазводных участках, где бакланы за сезон уничтожают 25 % выращиваемой рыбы. На зимовку улетает в Средиземноморье.

Бакланов тренировали для ловли рыбы: на шею надевали кольцо, которое не позволяло проглатывать рыбу, и сажали птицу на верёвку. Такие помощники рыболовов за день могли ловить до 100 кг рыбы. В странах Индокитая и сейчас используют такой вид ловли.

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