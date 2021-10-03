+11...+16 градусов ожидается в Псковской области 3 октября

09:00, 03 октября 2021, ПАИ

Температура воздуха сегодня, 3 октября, в Псковской области составит +11...+16 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Пскове в воскресенье обещают дневную температуру +12...+14 градусов.

В целом в регионе прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, умеренный ветер южных направлений.