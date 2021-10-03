Минпросвещения РФ не планирует массового закрытия школ из-за ковида
Минпросвещения РФ не планирует массового закрытия школ из-за ковида, локдауна в системе образования не будет, заявил глава министерства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
Кравцов отметил, что в РФ из-за ситуации с коронавирусом закрыто менее 0,1 % школ. Он также добавил, что каждый регион принимает решение о закрытии школ исходя из эпидемиологической ситуации.
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