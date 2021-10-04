Целина XXI века: все о жизни псковских студенческих отрядов

13:50, 04 октября 2021, ПАИ

Как провести лето с пользой, побывать в других городах России, познакомиться с интересными людьми, получить профессиональный опыт на практике и при этом заработать? Ответ прост: вы можете стать бойцом Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Это крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Не так давно студотряды появились и в ПсковГУ. О том, что заставляет студентов ехать «на целину» в наши дни, мы поговорили с ответственной за подготовку педагогических отрядов ПРМОД «Союз студенческих отрядов Псковской области» Аллой Сердцевой.

Работа на лето

- Алла, с чего началось развитие современных студотрядов в университете?

- 18 сентября 2020 года на базе ПсковГУ появился Штаб студенческих отрядов. Мы занимаемся трудоустройством ребят в каникулярное время, предлагаем им рабочие профессии, по которым они могут найти себе работу на территории нашей большой страны. Сейчас на базе Псковского штаба работают студенческие педагогические отряды «Снежный Кот» и «Наставник», строительный отряд «Скобарь», сервисный отряд Flashback, медиаотряд «Мёд», медицинский отряд «МЕДиаторы», отряд проводников «Перелетные птицы».

Девиз нашего направления - «Работа на лето - друзья на всю жизнь». И этот девиз идет из далеких времен: с кем бы я ни общалась из тех, кто был бойцом студенческого отряда, все говорят, что продолжают дружить с теми, с кем ездили работать вместе.

- А почему бойцы?

- Боец - это студент, добровольный участник студенческого отряда. Практика российских студотрядов уходит своей историей в 50-е годы XX века. Оттуда - вся символика и терминология: шевроны, лычки на одежде, в каждом отряде есть комиссар, трудовые семестры называются «целиной». Сохранились те же направления, в немного расширенном варианте. Как и в советское время, у нас есть строительные, педагогические отряды, отряды проводников. Кроме того, на сегодня в нашем регионе высоко востребованы специалисты сервисной индустрии, поэтому появился соответствующий отряд, участники которого работают официантами и барменами.

Все традиции, которые были раньше у бойцов студенческих отрядов, сейчас бережно передаются отрядам нового направления. Мы дружим с ветеранами, которые раньше выезжали на целину. Я надеюсь, что на линейке закрытия сезона, которая пройдет 5 октября, их будет очень много.

- Куда ездили ребята в этом году?

- По всей России. Медицинские отряды выезжали на работу в Карелию, педагогические отряды работали не только в Псковской области, но также в Москве, Анапе, в лагере «Артек». Сервисный отряд работал в гостиницах в Крыму. Строительный отряд - а это 22 студента - участвовал на большом всероссийском трудовом объекте Самолва. Отряд «Скобарь» принимал участие в строительстве кампуса. Медиаотряд работал в Артеке и участвовал в проекте «Губернаторский лагерь».

- Чем занимаются студенты в свободное от работы время?

- Студотряд - не просто работа. Это еще очень интересные формы досуга. Когда ребята выезжают на целину, для них устраивают традиционные целинные торжества и фестивали, мы отмечаем праздники, например, 8 марта, День всех влюбленных. Организуется масса мероприятий, конкурсов вечерами, где ребята могут проявить себя творчески.

Кем быть

- Как стать бойцом студенческого отряда?

- Нужно обратиться в группу реготделения, там ведется запись в отряды. Затем надо пройти профессиональное обучение. После итоговой линейки закрытия трудового сезона в университете начнется агитация: наши бойцы пойдут по группам и аудиториям и будут рассказывать о своих направлениях работы.

Для того чтобы принять решение и присоединиться к студотрядам, времени достаточно: надо просто понять, что ты хочешь делать, как ты хочешь зарабатывать деньги, что тебе нравится, где ты хочешь себя прокачать, какие скилы тебе нужны. Если ты мечтаешь строить красивые дома или делать качественный ремонт, тебе прямая дорога в студенческие строительные отряды. Там тебя научат работать руками и там ты встретишься с людьми, которые тебя могут научить нужным навыкам и умениям. Если видишь себя в будущем в менеджменте, в управлении другими людьми или в педагогике, тебе стоит записаться в вожатский отряд. Там ты научишься управлять детским коллективом. Хочешь путешествовать по России, проверить навыки коммуникации и степень стрессоустойчивости, улучшить навыки продаж? Тебе стоит пойти в проводники. Мечтаешь побывать на море и не хочешь особо заморачиваться с учебой? Выбирай сервисное направление, работай горничной, официантом или барменом. Работодатели с большим удовольствием возьмут тебя на работу.

Если тебе близка забота о других людях и интересна работа врачом, тебе прямая дорога в медицинские отряды. Можно пройти небольшое обучение и получить профессию санитара, даже если ты не медик. Или если ты учишься на медицинском направлении и тебе нужна интересная практика, можно поехать на трудовой объект, например в Карелию или Новосибирск. Студотряды открывают возможности, расширяют горизонты. Сейчас, например, мы набираем ребят на раскопки в Снетогорском монастыре, которые начнутся 1 октября. Это объект ЮНЕСКО с фресками XIII века, и туда можно попасть работать на целый месяц: археологический отряд в этом поможет.

- Есть ли какие-то возрастные ограничения?

- Мы принимаем в бойцы ребят от 18 лет и старше.

- Что делать, если не получается сделать выбор?

- Да, такое случается. Бывает, что некоторые студенты просят включить их даже в два отряда. Но лучше выбрать один, а потом попробовать другой: речь идет о получении профессиональных навыков.

Если же в списке отрядов ты не найдешь то, что по душе, - придумай свой! Подумай, чем ты хочешь заниматься, и объединяй вокруг себя друзей. Есть ребята-лидеры, которые хотят себя так проявить. Мы поможем выстроить структуру, найти направление, работодателей, проведем школу обучения комиссаров. Отряд формируется по командиру: все наши отряды принципиально разные, хотя есть схожие направления.

А зарплата будет?

- Какие работодатели являются партнерами проекта студенческих отрядов?

- Наша организация очень серьезно и требовательно относится к выбору работодателей. Нельзя так просто взять и позвать к себе бойцов студенческого отряда. С работодателями заключается соглашение, которое является дополнительной страховкой того, что работодатель выплатит деньги. Даже если произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства, проблемы будут решены. Например, в прошлом году из-за COVID-19 многие работодатели обанкротились и не смогли выплатить студентам зарплаты. РСО подали на них в суд и выиграли его: ребятам пусть в ноябре, но деньги вернули. Студотряд - это определенная гарантия: ты не останешься один на один с работодателем, ты защищен организацией.

Среди наших работодателей есть как небольшие организации, так и крупные корпорации. Например, бойцы могут поработать на объектах «Росатома» и получить по итогам характеристику, которая в дальнейшем поможет трудоустроиться в эту госкорпорацию. Я общалась с одним из представителей администрации области, которая сказала: если студент во время учебы находил время для работы, участвовал в общественной деятельности, это его прекрасно характеризует как будущего работника и дает ему дополнительные бонусы при трудоустройстве.

- Оплачивается ли работа бойцов студотрядов?

- В течение года в рамках студотрядов могут быть общественные поручения и волонтерство, например, у нас есть акция «Снежный десант», когда ребята выезжают куда-то и в течение недели участвуют в ряде событий. В Псковской области эта акция называется «Ольгинский десант». Но в основном, конечно, то, чем мы занимаемся, - это работа за деньги. Зарплаты бывают разные, но минимальная ставка - МРОТ. Все зависит от направления, ребята на Самолве, например, зарабатывали около 35 000 рублей в месяц, плюс питание, проживание, одежда.

И еще один большой важный плюс: есть студенты, которые по той или иной причине получает пенсию. Если ты являешься бойцом студенческого отряда, то ты имеешь право официально работать, получая и пенсию, и зарплату.

- Оплачивается ли дорога, питание и проживание студентов?

- По-разному. Все зависит от условий контракта. Где-то проезд компенсируется полностью, где-то частично, где-то совсем не оплачивается. Но, выбирая объект, каждый отряд изначально знает все условия.

Что дальше

- 5 октября в ПсковГУ пройдет торжественная линейка закрытия трудового сезона. Что это за мероприятие, кто на него приглашен?

- У нас есть целый ряд традиционных мероприятий, в том числе линейки, открывающие и закрывающие сезон, творческий фестиваль, спартакиада, 17 февраля мы отмечаем День РСО. Мы надеемся, что в этом году у нас пройдет не только слет студотрядов Псковской области, но и слет отрядов всего Северо-Западного федерального округа. Часть мероприятий реализуется за счет гранта «Комплекс по поддержке и развитию студенческих отрядов Псковской области ТрудКрут60».

На линейке мы расскажем о том, где работали ребята, и наградим командиров и лучших бойцов по итогам трудового сезона. Каждый участник Целины-2021 получит благодарственное письмо. Я считаю, очень здорово, когда ребята вместо диванного отдыха выбирают труд. И пусть каждый находит работу по душе: даже если у кого-то целина продолжалась всего лишь 14 дней, как у вожатых в детском лагере, за эти две недели он 20-30 детей сделал более счастливыми. Что может быть лучше?

На линейке будут присутствовать и работодатели, с которыми мы уже сотрудничаем, и те, кто будет заключать соглашение с ПсковГУ в этом году.

- Поделитесь, пожалуйста, планами «Союза студенческих отрядов Псковской области» на перспективу?

- Мы развиваемся и активно ищем новые направления работы. Например, для нашего региона очень актуален такой вид деятельности, как экскурсионная работа. Мы очень хотим создать такой отряд, и нам показалось, что мы бы могли внести нечто новое в это направление. Мы планируем встречу с руководителями туристической индустрии у нас в регионе, чтобы обсудить этот момент.

Надеемся, что в следующем году мы сможем расширить спектр обучения по рабочим профессиям, например в строительном направлении. Будем расширять работу сервисных отрядов: у нас есть запрос от работодателей Псковской области, которым очень нужны официанты, бармены. Еще одно интересное направление - сельскохозяйственные отряды по сбору урожая. В этом году в Липецкой области собирали яблоки, весной можно было ехать на сбор клубники. Работа в таких отрядах не требуют особенной подготовки, это достаточно простая работа, зато очень интересная жизнь внутри. Мы хотим, чтобы вообще в принципе слова «боец студенческого отряда» обозначали определенный уровень качества работы.

Большие надежды мы возлагаем и на работу с ребятами от 14 лет. 5 октября псковская команда из 5 подростков отправится на профориентационную смену в лагерь «Трудкрут». Они работали с нашими вожатыми в лагере «Стремительный», студенты так их вдохновили, что подростки решили принять участие в конкурсе. Когда они вернутся из лагеря, будем развивать идеи в области трудоустройства подростков - для нас это важно.

- Резюмируя: в чем главные преимущества студотрядов?

- Это возможности найти себе направление по душе. Рано или поздно мы все пойдем работать, но РСО дают работу у надежного работодателя в хорошей команде, когда ты не один, рядом с тобой твои друзья, которые помогут. На проекте ты знакомишься с ребятами из других регионов. Это здорово - найти единомышленников повсюду, учитывая, что в России на сегодня работает 78 реготделений РСО. Это расширение круга друзей. Никто не знает, кем станет этот Вася, с которым ты вместе копал траншею и успел подружиться. Может, министром. И еще одно немаловажное преимущество: зарплата.

В октябре все думают, что лето далеко, но на самом деле сейчас самое время определяться с направлением работы. Очень сложно ехать на трудовой объект с теми, кто тебе незнаком. К тому же с осени комиссары в отрядах начинают формировать дружные коллективы, проводить мероприятия, встречи, вместе что-то делать, учиться. Жизнь штука непредсказуемая, ты никогда не знаешь, где тебе пригодится корочка проводника или вожатого, навыки бармена или строителя.