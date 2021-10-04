До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области 5 октября
5 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.
Ветер южных, юго-восточных направлений 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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