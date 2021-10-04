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Общество

Более 16 объектов образования сдали в эксплуатацию в Псковской области за последние годы

За последние годы в Псковской области сдали в эксплуатацию более 16 объектов образования. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

Вера Емельянова рассказала, что уделяется огромное внимание национальным проектам. Она также отметила, что заканчивается строительство школы в Великих Луках, строительство школы на улице Юбилейной в Пскове, а также заканчиваются работы в детском саду на улице Коммунальной на 120 мест.

«Приступили к реализации проектов по приграничным районам – Гдовский, Себежский, Пыталовский и Печорский, - отметила Емельянова. – В следующем году приступаем к работам». По её словам, оказывается серьезная поддержка президента.

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