Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тройное ДТП произошло в Порховском районе

  • Тройное ДТП произошло в Порховском районе
    Фото: газета "Порховский вестник"
  • Тройное ДТП произошло в Порховском районе
    Фото: газета "Порховский вестник"
  • Тройное ДТП произошло в Порховском районе
    Фото: газета "Порховский вестник"
  • Тройное ДТП произошло в Порховском районе
    Фото: газета "Порховский вестник"
  • Тройное ДТП произошло в Порховском районе
    Фото: газета "Порховский вестник"

ДТП произошло возле деревни Карачунцы Порховского района. По словам очевидцев, 38-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Опель», который по инерции въехал во впередистоящий КамАЗ, сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».

Водитель «Шкоды» не мог выбраться из покореженного автомобиля до приезда аварийно-спасательной службы. Мужчину госпитализировали с различными травмами и ушибами.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и аварийно-спасательной службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

04 октября 2021

"Главная тема": плюсы и минусы дистанционного обучения
04 октября 2021

Андрей Ермаков: Организация дистанционного обучения в школах Псковской области должна пройти без сбоев
04 октября 2021

Москвичка съехала в кювет на квадроцикле в Бежаницком районе
04 октября 2021

Итоги опроса: половина пользователей сайта ПАИ - кошатники
04 октября 2021

Медведь разгромил пасеку в Псковской области
04 октября 2021

Тройное ДТП произошло в Порховском районе
04 октября 2021

Посвященное Дню образования ОМОН мероприятие прошло в Пскове
04 октября 2021

Псковичам рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...