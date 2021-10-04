Тройное ДТП произошло в Порховском районе
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
ДТП произошло возле деревни Карачунцы Порховского района. По словам очевидцев, 38-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Опель», который по инерции въехал во впередистоящий КамАЗ, сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».
Водитель «Шкоды» не мог выбраться из покореженного автомобиля до приезда аварийно-спасательной службы. Мужчину госпитализировали с различными травмами и ушибами.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и аварийно-спасательной службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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