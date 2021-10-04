Тройное ДТП произошло в Порховском районе

17:51, 04 октября 2021, ПАИ



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"









ДТП произошло возле деревни Карачунцы Порховского района. По словам очевидцев, 38-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Опель», который по инерции въехал во впередистоящий КамАЗ, сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».

Водитель «Шкоды» не мог выбраться из покореженного автомобиля до приезда аварийно-спасательной службы. Мужчину госпитализировали с различными травмами и ушибами.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и аварийно-спасательной службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.