Андрей Ермаков: Организация дистанционного обучения в школах Псковской области должна пройти без сбоев

18:29, 04 октября 2021, ПАИ

Председатель комитета по образования Псковской области Андрей Ермаков в интервью утреннему каналу «Говорит Псков» на радио России заявил, что введенеие временного дистанционного образования в школах региона должно пройти без сбоев.

«Мы понимаем, что с обострением ситуации этот шаг был крайне актуальным. Наша задача сделать так, чтобы дистанционные инструменты не сказалось на обучении. Школы не новички. Система отработана неоднократно. Дума, что область достойно встретит этот период. Сбоев быть не должно. Будем держать организацию дистанционного под контролем», - сказал Аедрей Ермаков.



Ранее ПАИ сообщало, что в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в регионе часть учащихся и воспитанников детских садов были переведены на удалённую систему.