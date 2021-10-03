На 19% вырос экспорт сельхозпродукции Псковской области

20:41, 04 октября 2021, ПАИ

Экспорт сельскохозяйственной продукции Псковской области составил 34,4 млн долларов по итогам восьми месяцев 2021 года, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Больше всего из региона было экспортировано мясной продукции – на сумму 24,6 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 19 %, в том числе мясной и молочной продукции – на 65 %.