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Экономика

На 19% вырос экспорт сельхозпродукции Псковской области

Экспорт сельскохозяйственной продукции Псковской области составил 34,4 млн долларов по итогам восьми месяцев 2021 года, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Больше всего из региона было экспортировано мясной продукции – на сумму 24,6 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 19 %, в том числе мясной и молочной продукции – на 65 %.

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