Фока и Иона наступил по народному календарю: что можно и нельзя делать 5 октября

08:59, 05 октября 2021, ПАИ

5 октября по народному календарю чествуют двух святых — мученика Фоку и пророка Иону. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фока с юности вел добродетельную жизнь. В зрелые годы он стал епископом и, проповедуя христианство, обратил в свою веру многих язычников. Во время гонений на христиан при императоре Траяне правитель города принуждал Фоку отречься от веры, но епископ остался тверд в своих убеждениях, несмотря на все мучения.

Иона же однажды получил от Бога указание идти в Ниневию, чтобы предсказать городу гибель за его нечестие и призвать жителей к покаянию. Однако Иона ослушался и вместо Ниневии отправился в Испанию. Корабль, на котором он плыл, попал в страшную бурю, и мореплаватели бросили жребий, чтобы узнать, чьи грехи навлекли на них гнев Божий. Жребий указал на Иону, который сознался в своем непослушании и попросил бросить его в море, чтобы искупить вину.

В море пророка проглотил кит, в чреве которого Иона пробыл три дня. После этого Иону выбросило на берег; там он вновь получил приказание идти в Ниневию, которое и исполнил. Его проповедь поразила жителей города, и они раскаялись в своих грехах. Помилованная Ниневия существовала еще 200 лет.

В этот день на Руси запрещено было есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита. При этом столы ломились от редьки — крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Обычно ее подавали с солью, луком и квасом.

Фоку русские люди почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. В этот день ему произносились соответствующие молитвы.

Листопадным день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев — начинался листодер. В народе считалось, что если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.