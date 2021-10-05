Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фока и Иона наступил по народному календарю: что можно и нельзя делать 5 октября

5 октября по народному календарю чествуют двух святых — мученика Фоку и пророка Иону. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фока с юности вел добродетельную жизнь. В зрелые годы он стал епископом и, проповедуя христианство, обратил в свою веру многих язычников. Во время гонений на христиан при императоре Траяне правитель города принуждал Фоку отречься от веры, но епископ остался тверд в своих убеждениях, несмотря на все мучения.

Иона же однажды получил от Бога указание идти в Ниневию, чтобы предсказать городу гибель за его нечестие и призвать жителей к покаянию. Однако Иона ослушался и вместо Ниневии отправился в Испанию. Корабль, на котором он плыл, попал в страшную бурю, и мореплаватели бросили жребий, чтобы узнать, чьи грехи навлекли на них гнев Божий. Жребий указал на Иону, который сознался в своем непослушании и попросил бросить его в море, чтобы искупить вину.

В море пророка проглотил кит, в чреве которого Иона пробыл три дня. После этого Иону выбросило на берег; там он вновь получил приказание идти в Ниневию, которое и исполнил. Его проповедь поразила жителей города, и они раскаялись в своих грехах. Помилованная Ниневия существовала еще 200 лет.

В этот день на Руси запрещено было есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита. При этом столы ломились от редьки — крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Обычно ее подавали с солью, луком и квасом.

Фоку русские люди почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. В этот день ему произносились соответствующие молитвы.

Листопадным день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев — начинался листодер. В народе считалось, что если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

05 октября 2021

Безакцизные сигареты на 9 миллионов рублей пытались провезти через таможню в Себежском районе

05 октября 2021

Андрей Царев: Мы гордимся тем, что псковичка полетит в космос
05 октября 2021

Псковский губернатор поздравил учителей с профессиональным праздником
05 октября 2021

Туманность Кокон сфотографировал астроном-любитель из Пскова
05 октября 2021

Более 175 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
05 октября 2021

Более 550 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
05 октября 2021

Почти 200 жителей Псковской области заболели коронавирусом за последние сутки
05 октября 2021

Алексей Севастьянов пожелал псковичке Юлии Пересильд удачного приземления

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...