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Общество

Коренным малочисленным народам России станет легче оформлять льготы

Коренным малочисленным народам России станет легче оформлять положенные им льготы. Как сообщается на сайте Правительства РФ, в стране продолжается создание единого списка граждан, которые относятся к данной категории. Подавать документы для включения в этот список можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг.

Теперь представителям малочисленных народов не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Такой порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список формирует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме.

В настоящее время для включения в этот список человек должен отправить по почте в ФАДН заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Новое постановление упростит эту процедуру для граждан. Подавать документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых и труднодоступных местах.

В отдельных регионах МФЦ уже приступили к этой работе. Новый сервис оказался востребованным, поэтому эту практику решили закрепить на федеральном уровне и распространить на все территории, где проживают коренные малочисленные народы.

Сейчас в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами. В Печорском районе Псковской области проживает финно-угорский народ, который именует себя «сето».

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