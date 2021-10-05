Нарушителей правил оборота гражданского оружия наказали в Псковской области
В Псковской области сотрудники Росгвардии совместно с представителями комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области провели профилактическое мероприятие «Охота», в ходе которого проверили 113 охотников и выявили пять фактов нарушений при использовании гражданского оружия, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.
Целью мероприятия являлось усиление контроля за оборотом гражданского оружия, а также выявление и пресечение незаконной охоты, выявление лиц, использующих на территории районов Псковской области огнестрельное оружие в состоянии алкогольного опьянения.
В результате было выявлено пять фактов нарушения правил оборота гражданского оружия. Были изъяты карабин и пять патронов. Нарушители привлечены к административной ответственности.
Сотрудники Росгвардии информировали охотников об административной ответственности за стрельбу в неотведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения, а также за небрежное хранение оружия.
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