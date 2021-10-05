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Общество

ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюрьме

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку сообщения проекта Gulagu.net о пытках, проходящих в саратовской тюремной туберкулезной больнице, пишет «Интерфакс».

В сети была опубликована запись с пытками неизвестного мужчины. Автор публикации утверждает, что видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Директор ФСИН России Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата для проверки достоверности информации, размещенной в сети Интернет.

«Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН России», - подчеркнул Калашников.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, пишет Telegram-канал самого проекта, сообщил, что организация получила распоряжение вывезти более 1000 файлов ФСИН, подтверждающих систематизированный характер пыток в колониях не только в Саратовской области, но и в других регионах страны.

Он добавил, что в ближайшее время видеоматериалы будут поэтапно опубликованы.

 

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ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюрьме

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