Никита Джигурда избил депутата Госдумы Виталия Милонова

16:02, 05 октября 2021, ПАИ

Российский актер и шоумен Никита Джигурда провел поединок по правилам бокса с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

20 сентября глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказывал, что Джигурда и Милонов проведут на ринге три раунда и будут драться в перчатках для смешанных единоборств.

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как прошел поединок между участниками, в подкасте «Серёжа и микрофон»:

«Ходили весь бой. Судья говорит: «Вы будете боксировать?» Джигурда два раза дал ему по пузу и победил. Милонов потом плакал крокодильими слезами. Порнографией занимаются».

Сегодня, 5 октября, появились первые кадры поединка между актером и депутатом.