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Общество

Всемирный день охраны мест обитаний празднуется сегодня

6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля, сообщает calend.ru. Этот праздник учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.

Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С каждым годом в мире всё больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практически не осталось мест, где бы не ступала нога человека.

Но бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. По данным Международного союза охраны природы (англ. World Conservation Union), за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря.

Поэтому в рамках Дня по всему миру силами природоохранных и экологических организаций проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие всё мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных богатств нашей планеты, а также создать все необходимые условия для сохранения уникальных мест обитания, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше.

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