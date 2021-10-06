Всемирный день охраны мест обитаний празднуется сегодня

08:16, 06 октября 2021, ПАИ

6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля, сообщает calend.ru. Этот праздник учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.

Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С каждым годом в мире всё больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практически не осталось мест, где бы не ступала нога человека.

Но бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. По данным Международного союза охраны природы (англ. World Conservation Union), за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря.

Поэтому в рамках Дня по всему миру силами природоохранных и экологических организаций проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие всё мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных богатств нашей планеты, а также создать все необходимые условия для сохранения уникальных мест обитания, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше.