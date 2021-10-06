Псковская область занимает 5-е место в стране по уровню заболеваемости COVID-19
Псковская область занимает 5-е место в стране по уровню заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.
«Ситуация крайне тревожная», - отметил губернатор.
За минувшие сутки коронавирусом в Псковской области заболели сразу 203 человека. 210 человек выздоровели.
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