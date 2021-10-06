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Общество

Псковичи оценили качество лечения в инфекционной больнице

Аналитики ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» провели анализ социологического опроса 1132 пациентов, выписавшихся из стационара в Пскове и Великих Луках в течение 3 квартала 2021 года. Как сообщается на странице учреждения в Instagram, целью анкетирования стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг.

Полученную врачебную помощь в Пскове пациенты оценили на 99,4%, в Великих Луках – на 98,7%. Помощь, оказанная средним и младшим медицинским персоналом, получила оценку в областном центре 99,7%, в городе Великие Луки – 98,5%. Качество поддержания внутреннего распорядка в палате пациенты псковского отделения оценили на 99,8%, великолукского – на 98,9%. Питанием в лечебном учреждении Пскова остались довольны 97,6% опрошенных, в Великих Луках – 98,2%. Соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала оценили в Пскове на 99,8%, в городе Великие Луки – на 99%.

«Отношение граждан к условиям нахождения в инфекционных стационарах городов Псков и Великие Луки преимущественно положительное. В целом качеством оказания медицинских услуг в стационаре Пскова удовлетворены 99,3% пациентов, в стационаре Великих Лук – 98,7% пациентов», – рассказали в инфекционке.

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