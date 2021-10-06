Изменился механизм определения расчета прожиточного минимума малоимущей семьи для соцконтракта

13:20, 06 октября 2021, ПАИ

С 4 октября изменился механизм определения расчета величины прожиточного минимума для малоимущей семьи при получении помощи на основании социального контракта, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по социальной защите Псковской области.

Теперь величина прожиточного минимума для каждой семьи будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от её состава.

Если ранее доход семьи для получения указанной помощи превышал прожиточный минимум (11 807 рублей) и не позволял получить социальный контракт, то новые изменения позволяют повторно обратиться семьям для заключения социального контракта.

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