По итогам сентября Михаил Ведерников остался в группе губернаторов с сильным влиянием
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов Федерации в сентябре 2021 года.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников остаётся в группе губернаторов с сильным влиянием, занимая 49 место. По соседству с ним расположились губернатор Ульяновской области Алексей Русских (48 место) и глава Республики Карелии Артур Парфёнчиков (50 место).
Лидером группы сильнейших остаётся мэр Москвы Сергей Собянин.
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По итогам сентября Михаил Ведерников остался в группе губернаторов с сильным влиянием
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