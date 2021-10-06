По итогам сентября Михаил Ведерников остался в группе губернаторов с сильным влиянием

14:12, 06 октября 2021, ПАИ

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов Федерации в сентябре 2021 года.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников остаётся в группе губернаторов с сильным влиянием, занимая 49 место. По соседству с ним расположились губернатор Ульяновской области Алексей Русских (48 место) и глава Республики Карелии Артур Парфёнчиков (50 место).

Лидером группы сильнейших остаётся мэр Москвы Сергей Собянин.