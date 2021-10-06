В Финском парке появилось новое украшение – светящиеся ивы

22:31, 06 октября 2021, ПАИ

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Псковичи уже могут полюбоваться новой гирляндой, которая окутала ивы в Финском парке. Так Псков начинает готовиться к Новому году, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«В рамках подготовки украшения города к новогодним праздникам было принято решение обратиться к компаниям, специализирующимся на производстве, установке и монтажу световых украшений, – рассказала председатель Комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. – Протестировали гирлянды, отработали технические вопросы, сформулировали основные требования к разработке концепции предстоящего украшения города. Курировал работы главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Уверено можно сказать, что данные гирлянды органично вписались в Финский парк у детской площадки».

Концепция украшения областного центра к Новогодним праздникам разрабатывается при участии Комитета по культуре и управления архитектуры и градостроительства Администрации области. Псковичей и гостей города ожидает много приятных сюрпризов!