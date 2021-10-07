Более 214 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:20, 07 октября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 7 октября в мире зарегистрировано 237 117 598 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 841 333 человека. Количество выздоровевших – 214 274 685.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 44 918 565. В этой стране от коронавируса умерло 727 710 человек, выздоровело – 34 392 326.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 7 662 560 человек, 6 778 900 пациентов выздоровело, 212 625 – умерло.