Акция «Призывник» продолжается в Псковской области

10:35, 07 октября 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается всероссийская акция «Призывник». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России, второй этап акции стартовал 1 октября и продлится до 1 декабря.

Традиционно в числе запланированных мероприятий предусмотрены антинаркотические лекции и беседы, в ходе которых гражданам призывного возраста, будущим призывникам и военнослужащим разъясняются негативные последствия незаконного потребления наркотиков и существующая ответственность за участие в их незаконном обороте.

В рамках акции также пройдут мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию призывников, пропаганде здорового образа жизни.