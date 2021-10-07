Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пушкиногорский конь Туман ищет наставника для обучения «премудростям»

Воспитанник Пушкинского заповедника конь Туман ищет наставника, который обучит его «конским премудростям», пишет «Комсомольская правда. Псков» со ссылкой на сотрудника заповедника.  

«Молодой и здоровый Туман полон сил и желания, чтобы обучиться ходить как под седлом, так и в упряжи. Для этого ему нужен лишь человек, который станет другом и учителем», - отмечает издание.

По словам сотрудников заповедника, конь рос с матерью на вольном содержании. Представители заповедника подчеркнули, что у коня необычная масть — соловая, которая упоминается в трудах Гомера и скандинавских легендах.

Кличку коню выбрали сами псковичи в результате опроса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

07 октября 2021

Пушкиногорский конь Туман ищет наставника для обучения «премудростям»
07 октября 2021

Юлия Колесова назвала обучение в продюсерском центре СО НКО полезным опытом
07 октября 2021

Снимающие фильмы в Псковской области кинокомпании получат субсидии
07 октября 2021

Учёные объяснили любовь женщин к теплу
07 октября 2021

Валентина Терешкова может возглавить думскую комиссию по этике
07 октября 2021

Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
07 октября 2021

В России выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом с начала года
07 октября 2021

Елена Припутенко рекомендовала рассмотреть введение QR-кодов в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...