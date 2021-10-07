Пушкиногорский конь Туман ищет наставника для обучения «премудростям»

12:51, 07 октября 2021, ПАИ

Воспитанник Пушкинского заповедника конь Туман ищет наставника, который обучит его «конским премудростям», пишет «Комсомольская правда. Псков» со ссылкой на сотрудника заповедника.

«Молодой и здоровый Туман полон сил и желания, чтобы обучиться ходить как под седлом, так и в упряжи. Для этого ему нужен лишь человек, который станет другом и учителем», - отмечает издание.

По словам сотрудников заповедника, конь рос с матерью на вольном содержании. Представители заповедника подчеркнули, что у коня необычная масть — соловая, которая упоминается в трудах Гомера и скандинавских легендах.

Кличку коню выбрали сами псковичи в результате опроса.