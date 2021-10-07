Автомобиль загорелся при производстве ремонтных работ в Великолукском районе

14:02, 07 октября 2021, ПАИ

В 12:23 в Великолукском районе в деревне Переслегино произошло возгорание автомобиля во время проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание.

На месте работали сотрудники пожарной охраны.

Обстоятельства произошедшего выясняются.