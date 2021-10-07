Автомобиль загорелся при производстве ремонтных работ в Великолукском районе
В 12:23 в Великолукском районе в деревне Переслегино произошло возгорание автомобиля во время проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание.
На месте работали сотрудники пожарной охраны.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
07 октября 2021
Псковский инфекционист о дистанционном обучении школьников: Это своевременное решение властей